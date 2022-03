Coppa Italia, Fiorentina beffata dalla Juventus al 91’

(Lapresse) È finita nel peggiore dei modi per la Fiorentina la semifinale di andata di Coppa Italia, in casa, contro la Juventus. Ieri sera, al Franchi, i viola sono stati sconfitti uno a zero. La squadra di Italiano ha comandato il gioco per tutto il match, sfiorando più volte il gol, ma è stata beffata nel finale. Al 91’ è arrivata l'autorete di Venuti, che ha regalato la vittoria ai bianconeri. Valanga di fischi e striscioni di scherno, con citazione dantesca, da parte dei tifosi viola per l'ex Dusan Vlahovic, passato alla Juve nel mercato di gennaio tra mille polemiche.