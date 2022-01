Coppa Italia, il Milan vola ai quarti

(LaPresse) Negli ottavi di Coppa Italia rocambolesca gara allo stadio Maradona, la Fiorentina vince 5-2 contro il Napoli, ai supplementari giocati dai toscani in 10 contro 9 per le espulsioni. Nell'extra time, dopo il 2-2 al novantesimo, Venuti, Piatek e Maleh firmano il successo per i viola. A San Siro il Milan, invece, batte 3-1 ai supplementari il Genoa di Shevchenko. Nei quarti affronterà la vincente tra Lazio e Udinese, che scenderanno in campo la prossima settimana.