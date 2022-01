Lazio e Juventus accedono ai quarti di finale di Coppa Italia. I biancocelesti hanno battuto 1 a 0 l'Udinese ai supplementari, grazie a un gol di Immobile, mentre i bianconeri hanno eliminato la Sampdoria vincendo 4-1. In gol Cuadrado, Rugani, Dybala e Morata, di Conti la rete dei blucerchiati. Oggi in campo Sassuolo-Cagliari e Inter-Empoli, domani si sfidano per accedere ai quarti Roma e Lecce