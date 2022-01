Coppa Italia, Roma ultima qualificata ai quarti

E' la Roma l'ultima squadra classificata per i quarti di finale di Coppa Italia. I giallorossi hanno battuto in rimonta il Lecce, ultima squadra di B rimasta in corsa, per 3-1. Nel prossimo turno i ragazzi di Mourinho affronteranno l'Inter. Stasera torna la serie A con Verona-Bologna primo anticipo del 23esimo turno. Altra giornata che potrebbe essere condizionata dal covid. Inter-Venezia, in programma domani, e Napoli-Salernitana di domenica infatti sono a rischio per i focolai scoppiati in casa lagunare e in casa granata.