De Laurentiis: «Lo Stato italiano non ha mai dato libertà al calcio»

EMBED

(LaPresse) «Nel calcio si danno colpe a destra e sinistra ma lo Stato dove sta? Non è che il calcio italiano ha bisogno di assistenza ma ha bisogno che lo Stato non eroda ciò di cui necessita un’industria. Un’industria deve avere alla base la libertà, cosa che lo Stato italiano non ha mai dato al calcio italiano», così il produttore cinematografico e patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Lapresse a margine della presentazione della seconda stagione di “Vita da Carlo” alla Casa del Cinema di Roma.