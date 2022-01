(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2022

«Se non volete che Novak vinca il decimo trofeo a Melbourne, perché non lo dite che è impossibile ottenere il visto per entrare nel vostro Paese? Novak siamo con te», così il presidente serbo Aleksandar Vučić in un video postato su Facebook.

Facebook Aleksandar Vučić

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it