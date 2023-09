Euro 2024, debutto amaro per Spalletti

EMBED

Debutto amaro per Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale. Gli azzurri non vanno oltre l'1-1 con la Macedonia del Nord, a Skopje, in una gara valida per le qualificazione agli Europei del 2024. Immobile a segno a inizio secondo tempo, nel finale di gara il pari su punzione dei padroni di casa. «Potevamo fare più male, abbiamo sofferto sul gioco sporco», ha commentato il nostro commissario tecnico. Qualificazione in salita, l'Italia deve assolutamente vincere martedì a San Siro contro l'Ucraina, che ha fermato l'Inghilterra sull'1-1