F1, Leclerc: «Voglio il Mondiale, ci credero finché sarà possibile»

(LaPresse) Charles Leclerc vuole continuare a credere nel titolo mondiale, alla vigilia del weekend del Gran Premio del Canada dove la Ferrari è attesa al rilancio dopo il flop di Baku, in Azerbaigian. «Momento difficile, ma la mia motivazione non cambia: voglio diventare campione del mondo. Ci crederò finché sarà possibile», ha detto il monegasco in un'intervista a Repubblica aggiungendo: «Dobbiamo capire i problemi avuti, sono stati tre colpi duri», ha continuato Leclerc che ora è terzo nella classifica iridata alle spalle non solo del leader Verstappen ma anche dell'altro pilota Red Bull, Sergio Perez