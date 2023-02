Ferrari, Leclerc: «L'obiettivo è vincere il Mondiale»

(LaPresse) «L'anno scorso è stato un buon passo avanti, dobbiamo fare lo stesso quest'anno è speriamo di vincere il Mondiale, che è l'obiettivo per il team e anche per me». Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc in occasione della presentazione della nuova Ferrari SF-23. «Dobbiamo ottenere più vittorie, essere più consistenti dalla prima all'ultima gara e speriamo di conquistare il titolo», ha aggiunto.