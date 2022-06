Inter, torna Lukaku: mercoledì visite mediche e firma sul contratto

Tutto pronto, all'Inter, per il grande ritorno di Romelu Lukaku. Dopo una sola, sfortunata stagione al Chelsea, l'attaccante belga torna in nerazzurro da figliol prodigo, con tanta voglia di riscatto. BigRom sbacherà a Milano mercoledì per sostenere le visite mediche all'Humanitas di Rozzano e l'idoneità sportiva al Coni. Poi si recherà nella sede dell'Inter per la firma sul contratto: un anno in prestito oneroso da otto milioni di euro, più due di bonus legati ai risultati della squadra. L'Inter si radunerà il 6 luglio, ma Lukaku dovrebbe raggiungere la squadra intorno al 10 luglio.