Italia, i convocati per la Nations League: Mancini punta sul blocco Inter

Il Ct della Nazionale Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 23 calciatori che prenderanno parte alle Finali di Nations League, in programma in Olanda dal 14 al 18 giugno. Mancini punta sul blocco Inter: convocati Acerbi, Bastoni, Darmian, Dimarco e Barella, impegnati sabato a Istanbul nella finale di Champions League contro il Manchester City. Terzo portiere, dietro a Donnarumma e Meret, è Vicario. Tra i centrocampisti c'è anche Zaniolo. Tra gli attaccanti – insieme a Chiesa, Gnonto, Immobile e Raspadori – confermato Retegui. In semifinale l'Italia affronterà la Spagna. L'altra sfida è Olanda-Croazia.