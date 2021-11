Italia parte bene in Coppa Davis: battuti gli Usa

L'Italia inizia bene il girone della Finals di Coppa Davis a Torino. Nel primo match gli azzurri si sono imposti contro gli Stati Uniti con 2-1. Già dopo i due singolari la sfida era decisa. Uno splendido Lorenzo Sonego ha battuto Reilly Opelka in due set con il punteggio di 6-3, 7-6 mentre Jannik Sinner ha travolto 6-2 6-0 John Isner in poco più di un'ora di gioco. Nel doppio invece Fognini e Musetti hanno ceduto 7-6(5) 6-2 in un’ora e 33 minuti di partita al duo formato da Rajeev Ram e Jack Sock. Oggi l'Italia affronterà la Colombia.