Italia travolta, va all'Argentina la Finalissima

L'Argentina ha vinto 3-0 la Finalissima di Wembley contro l'Italia. Un match senza storia con gli azzurri in formazione rimaneggiata e la Seleccion che si è portata a casa il trofeo graazie ai gol di Lautaro Martinez e Di Maria nel primo tempo e dell'ormai ex juventino Dybala nei minuti di recupero. Mattatore della serata Leo Messi a cui è mancato solo il gol. «L'Italia è da ricostruire», ha dichiarato Giorgio Chiellini all'ultima partita con la maglia azzurra. Prossimo impegno per la nazionale di Mancini il 4 giugno a Bologna contro la Germania nella prima giornata della nuova edizione della Nations League