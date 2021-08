Italia, via al raduno di Coverciano. Mancini: «Possiamo migliorare ancora»

(LaPresse) L'Italia si ritrova dopo il trionfo a Euro2020. Parte oggi il raduno degli Azzurri a Coverciano, in vista delle sfide contro Bulgaria, Svizzera e Lituania valide per le qualificazioni alla Coppa del Mondo in Qatar del 2022. «Da qui al Mondiale possiamo migliorare ancora», ha dichiarato Roberto Mancini in conferenza stampa. «La cosa più importante è qualificarsi, poi avremo tempo per prepararci», ha aggiunto il ct azzurro. L'Italia, inserita nel Gruppo C, viaggia finora a punteggio pieno con 9 punti dopo le vittorie contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.