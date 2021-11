L'Inter batte il Napoli e si avvicina alla vetta

(LaPresse) L'Inter dà una scossa alla lotta per lo scudetto. Ieri i nerazzurri hanno battuto per 3-2 il Napoli nel big match di San Siro e si sono portati a -4 dalla vetta condivisa dai partenopei e dal Milan a quota 32 punti. A lanciare la squadra di Inzaghi le reti di Calhanoglu su rigore, Perisic e Lautaro Martinez. Per gli azzurri in gol Zielinski e Mertens. Nel posticipo serale Genoa Roma è finita invece 0-2. Stasera a chiudere il turno Verona-Empoli alle 1830 e Torino-Udinese alle 20.45.