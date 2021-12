L'Inter travolge il Cagliari e vola in vetta

(LaPresse) L'Inter vola da sola in vetta alla classifica dopo la 17esima giornata. I nerazzurri nel posticipo domenicale travolgono 4-0 il Cagliari e scavalcano i cugini del Milan di 1 punto. Mattatore della serata Lautaro Martinez, che ha segnato due gol, sbagliando anche un rigore. Non tiene il passo delle prime il Napoli che subisce il secondo ko di fila in casa perdendo 1-0 con il sorprendente Empoli. Partenopei scavalcati al terzo posto dall'Atalanta che si è imposta 2-1 a Verona, infilando la sesta vittoria di fila. Stasera il posticipo Roma-Spezia.