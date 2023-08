Lukaku, migliaia di tifosi romanisti in attesa a Ciampino

(LaPresse) Bagno di folla per l’arrivo di Romelu Lukaku all’aeroporto di Ciampino. Il nuovo centravanti della Roma è stato accolto da un migliaio di tifosi giallorossi, che sono accorsi in massa sin dalle prime ore della giornata per intonare cori e mostrare striscioni in suo onore. Esplode dunque l’entusiasmo nella capitale per l’arrivo dell’attaccante belga, fortemente voluto da Mourinho.