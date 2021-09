Mancini: «Napoli possibile rivelazione, campionato equilibrato»

(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2021

«È normale che ci sia un po' di equilibrio all'inizio, molti giocatori hanno giocato Europei e Copa America. Non sono arrivati in grande condizione, penso ci voglia un po' di tempo. Credo possa essere un campionato molto equilibrato fino alla fine, la rivelazione potrebbe essere il Napoli». Lo ha detto il Ct della nazionale Roberto Mancini intervenendo a Tg Poste in merito ai risultati di queste prime giornate di Serie A.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev