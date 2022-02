Milano-Cortina 2026, l'Ad Novari: «Saranno Olimpiadi sostenibili»

(LaPresse) «I Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 saranno molto differenti da quelli che abbiamo visti nelle edizioni precedenti, saranno Olimpiadi e Paralmipiadi sostenibili». Lo ha dichiarato Vincenzo Novari, amministatore delegato del Comitato organizzativo di Milano-Cortina 2026, appena sbarcato a Malpensa dopo il rientro in Italia dai Giochi di Pechino 2022. «Quindi grande eleganza, grande essenzialità, grande attenzione agli sport e agli atleti, ma come Paese non possiamo sostenere spese faraoniche. Quindi la parola d'ordine è frugalità, insieme a sostenibilità, tecnologia, e soprattutto tanta, tanta attenzione ai valori che l'olimpismo e il paralimpismo ci mostrano», ha aggiunto Novari.