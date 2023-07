Mondiali di nuoto, il gesto inaspettato di Michael Phelps dopo che il suo record del mondo è stato stracciato dal francese

Con i mondiali di nuoto di Fukuoka ancora in corso fino al 30 luglio, abbiamo già potuto assistere alla straordinaria prestazione del nuotatore francese Léon Marchand, che ha conquistato la medaglia d'oro nei 400 metri misti, superando il leggendario campione del mondo Michael Phelps. Quest'ultimo, noto anche come il proiettile di Baltimora, aveva mantenuto il primato mondiale in quella specialità per ben quindici anni. Nonostante ciò, Phelps era presente in prima persona durante la gara che ha visto l'incoronazione del talentuoso atleta francese di soli 21 anni, e ha dimostrato un'enorme entusiasmo per il risultato di Marchand. Ma cosa ha davvero pensato e provato Michael Phelps dopo che il suo storico record mondiale è stato praticamente demolito?

