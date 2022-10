Mondiali, Egonu in lacrime: «Mi hanno chiesto perché sono italiana, ultima partita in Nazionale»

(LaPresse) Colpo di scena nei minuti successivi alla vittoria dell'Italia sugli Usa, che è valsa alle azzurre del volley la medaglia di bronzo ai Mondiali. Paola Egonu, la giocatrice più forte e rappresentativa, si è avvicinata al suo procuratore, Marco Raguzzoni, a bordo campo ed è scoppiata in lacrime. Il video del momento circola su Internet, e si sente la giocatrice dire poche dure parole: «Non puoi capire, non puoi capire. Mi hanno anche chiesto perché sono italiana. Questa è la mia ultima in Nazionale, sono stanca».