Moto GP, Dovizioso firma con la Yamaha Petronas: «Non ci ho pensato due volte»

(LaPresse) Andrea Dovizioso torna in sella a una Moto Gp e lo fa in questa parte finale del Mondiale 2021. Il centauro romagnolo ha infatti trovato un accordo con la Yamaha Petronas fino al 2022 e dunque lavorerà nello stesso team di Valentino Rossi. «È strano, ma è una bella sensazione tornare. Correre per la Yamaha è sempre stato il mio sogno ed è per questo che quando se ne è presentata l'opportunità, non ci ho pensato due volte», le parole del Dovi che esordirà con il team satellite della Yamaha già questo weekend a Misano.