Napoli, Osimhen positivo al Covid

(Lapresse) Victor Osimhen è risultato positivo al Covid. L'attaccante nigeriano, recentemente operato al volto dopo uno scontro di gioco nel match contro l'Inter, era già in ritiro con la sua nazionale per disputare la Coppa d'Africa. Era atteso in Italia per una visita di controllo, ma resterà in Nigeria in isolamento. E intanto continua a crescere il numero di calciatori di Serie A positivi. Sono almeno 31 i casi accertati tra i club della massima serie dopo che i giocatori sono stati sottoposti ai tamponi alla ripresa degli allenamenti. La squadra messa peggio è la Salernitana, con sei positivi. Lo Spezia ne ha quattro, Empoli e Bologna tre, Atalanta e Sassuolo due.