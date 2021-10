Nations League, Italia ko: Spagna in finale

L’Italia viene sconfitta 2-1 dalla Spagna nella semifinale di Nations League e ora saranno le furie rosse a giocarsi la finale contro la vincente di Francia-Belgio in programma giovedì sera a Torino. Gli iberici indirizzano la gara con un uno-due firmato Ferran Torres al 17’ e al 47’, con gli azzurri in dieci dal 42’ per l’espulsione di Bonucci per un doppio giallo. Inutile il gol di Pellegrini che aveva riacceso le speranze azzurre all’83’ ma è troppo tardi. Finita la striscia italiana di 37 vittorie consecutive.