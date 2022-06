Nations League, Italia pareggia 0-0 con Inghilterra

Nella terza giornata di Nations League, l'Italia pareggia 0-0 contro l'Inghilterra e mantiene la vetta del girone con 5 punti. A Wolverhampton, grande primo tempo degli azzurri che creano almeno 4 palle gol. Soddisfatto a metà Roberto Mancini: «Abbiamo avuto più chance, ma dobbiamo migliorare sottoporta», spiega il ct della Nazionale che tornerà in campo martedì a Moenchengladbach contro la Germania, fermata sul'1-1 in Ungheria. Ieri altri due debutti in maglia azzurra, quelli di Federico Gatti e Salvatore Esposito. Negli altri gironi spicca il 2-2 tra Olanda e Polonia e il pari 1-1 tra Galles e Belgio.