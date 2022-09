Nations League, l'Italia batte l'Inghilterra

Nella quinta giornata del gruppo C di Nations League l'Italia a San Siro ha battuto per 1-0 l'Inghilterra. Ha deciso la gara per gli Azzurri Raspadori al 68’con un gol realizzato con un gran tiro a giro. La squadra allenata da Roberto Mancini ora è a 8 punti, a -2 dall’Ungheria capolista, vittoriosa 1-0 in casa della Germania. Diventa decisivo a questo punto il match proprio contro i magiari di lunedì a Budapest per accedere alle Final Four.