Nazionale, out anche Bastoni e Calabria

(LaPresse) Roberto Mancini continua a perdere pezzi importanti della sua Nazionale. Nella sfida decisiva per l’accesso diretto ai Mondiali di Qatar 2022 il ct dovrà fare a meno anche di Bastoni e Calabria tornati a casa anzitempo. Il difensore dell’Inter ha alzato bandiera bianca per un problema agli adduttori, il terzino del Milan per un fastidio al polpaccio. A sostituirli sono stati chiamati Ferrari del Sassuolo e Zappacosta dell’Atalanta. Via anche Cristiano Biraghi che ha lasciato il ritiro per motivi personali.