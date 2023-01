Nazionale, presentata la nuova maglia firmata Adidas

(LaPresse) È stata presentata la nuova maglia della Nazionale di calcio, firmata per la prima volta da Adidas. Le nuove maglie Home e Away sono ispirate al marmo come elemento naturale, geografico e culturale capace di rappresentare l’Italia. A partire dal primo gennaio 2023, come già anticipato nei mesi scorsi, Adidas è partner ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio e veste le Nazionali Azzurre (maschili, femminili, futsal, beach soccer e e-sports). La nuova maglia Home sarà indossata sul campo mercoledì 18 gennaio nel match amichevole di Under 18 tra Italia e Spagna in programma al centro tecnico federale di Coverciano, esordio assoluto per la prima volta nella storia delle Nazionali sulle spalle di una squadra giovanile. «Oggi entriamo in una nuova era e siamo orgogliosi di farlo con Adidas, che ha interpretato al meglio e in chiave moderna la passione e la tradizione della maglia azzurra», ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina. È stata poi lanciata la campagna di comunicazione “The Search – La Ricerca”, un simbolico viaggio nei tratti identitari italiani, volto a valorizzare la storia calcistica italiana e l’identità del Paese, tra passato, presente e futuro, grazie ad una serie di cameo di star del calcio italiano Donnarumma, Rosucci, Del Piero e dal cantante Blanco.