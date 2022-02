Olimpiadi, Stefania Constantini arriva in aeroporto: la festa per l'atleta iridata

(LaPresse) È ritornata in Italia Stefania Constantini, l'atleta azzurra che con Amos Mosaner ha vinto l'oro nel curling doppio misto alle Olimpiadi di Pechino 2022. «Amos è ancora là, quando tornerà anche lui sarà la fine di tutto. Adesso speriamo anche nei maschi, oggi hanno perso ma contro le squadre più forti - ha detto l'atleta del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato arrivata in aeroporto - L'emozione è altissima. Ogni volta che prendo la medaglia in mano dico, ma davvero ho vinto l'oro?».