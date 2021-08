Paralimpiadi, Bebe Vio è d'oro anche a Tokyo

Alle Paralimpiadi di Tokyo arriva una nuova impresa di Bebe Vio. La 24enne trevisana ha vinto l'oro nel fioretto femminile categoria B, bissando il sucesso ottenuto a Rio nel 2016, sconfiggendo per 15-9 la stessa avversaria di 5 anni fa, la cinese Jingjing Zhou. È il 18esimo podio per ltalia. «Se sembra impossibile, allora si puo' fare... 2 volte!», commenta l'atleta su Instagram. Poi Bebe ha spiegato: «Non dovevo nemmeno essere qui, ho avuto un infortunio parecchio grave. Ho rischiato di non poter più tirare e ho dovuto preparare una Olimpiade in due mesi». E dai social piovono complimenti per il trionfo di Bebe, da Jovanotti a Chiara Ferragni, passando per Matteo Renzi.