Paralimpiadi, sono quattro gli ori per l'Italia

(LaPresse) - Altri due ori per l'Italia alle Paralimpiadi di Tokyo: Prima quello di Francesco Bocciardo, che dopo la vittoria di ieri nei 200 stile ha trionfato anche nella finale dei 100 metri stile libero classe S5. Poi quello di Stefano Raimondi, nella finale dei 100 rana di nuoto categoria SB9. Per l'italia, finora, sono 4 le medaglie del metallo più pregiato. Da segnalare anche l'argento di Luigi Beggiato nei 100 sl S4 e di Carlotta Gilli ei 100 dorso, categoria S13. Bronzo per Monica Boggioni nei 100 stile classe s5. Infine è arrivata la medaglia d'argento nella staffetta 4x50 mista stile libero 20 punti nella gara vinta dalla Cina.