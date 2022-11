Qatar 2022, la nave di lusso diventa un hotel galleggiante per i mondiali

(LaPresse) Msc Crociere battezza a Doha Msc World Europa, nave-albergo per i mondiali di calcio in Qatar 2022. È la nave da crociera più green e tecnologicamente avanzata a livello globale, che apre la strada all'adozione di carburanti alternativi a zero emissioni, non appena disponibili su larga scala. Alimentata a gas naturale liquefatto, è la prima nave al mondo a incorporare l’innovativa tecnologia delle celle a combustibile. Con 22 ponti, 215.863 tonnellate di stazza lorda, 47 metri di larghezza, 40.000 mq di spazio pubblico e 2.626 cabine, la nave è considerata una metropoli ultramoderna in mare.