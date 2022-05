Salernitana, la coreografia da brividi dell'Arechi nella notte della salvezza

(LaPresse) Coreografia da brividi all’Arechi di Salerno nella notte della salvezza della Salernitana, raggiunta per il rotto della cuffia nonostante il sonoro 4-0 subito dall’Udinese. La curva si è infatti ispirata al film di Sergio Leone «C'era Una Volta in America», pellicola del 1984 che ha fatto la storia del cinema, mettendo in scena una coreografia da Oscar: due cineprese, ciak e un rullino gigante al centro delle gradinate dove sono passate le immagini della storia della squadra di Davide Nicola, dalla sua nascita ai giorni d'oggi. Il sottofondo musicale non poteva che essere quella del film di Leone. Un lavoro enorme quello dei tifosi granata celebrato soprattutto sui social dove sono spuntati diversi video in timelapse che mettono in risalto la bellezza dell’iniziativa dei salernitani.