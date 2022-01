Sci, Coppa del Mondo: Brignone vince il Super G di Altenmarkt

(Lapresse) Federica Brignone ha trionfato nel Super G di Altenmarkt, in Austria. La 31enne valdostana ha preceduto la svizzera Corinne Suter e la padrona di casa Ariane Raedler. Buona la prova della squadra azzurra: quarta Marta Bassino, ottava Elena Curtoni. Brignone – al sesto successo in carriera in superG, il 18esimo in Coppa del Mondo – è sempre più prima nella classifica delle plurivincitrici azzurre. A Wengen Giuliano Razzoli torna sul podio dopo sei anni. Il 37enne emiliano si è piazzato al terzo posto nello slalom dietro al norvegese Lucas Braathen e allo svizzero Daniel Yule.