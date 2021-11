Finisce in parità il derby della Madonnina: Milan e Inter pareggiano 1-1 in una stracittadina caratterizzata da due rigori per i nerazzurri, uno segnato da Calhanoglu al 10', l'altro parato da Tatarusanu al 26' su tiro di Lautaro. Per il Milan era arrivato il pareggio al 16' con un autogol di De Vrij. Rossoneri sempre in testa alla classifica a 32 punti in coabitazione con il Napoli che ieri ha pareggiato contro il Verona.