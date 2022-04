Serie A: 0-0 col Torino, il Milan frena ancora

(Lapresse) Il Milan frena ancora. Ieri sera i rossoneri hanno pareggiato 0-0 in casa del Torino nel posticipo della 32esima giornata, palesando di nuovo problemi nel trovare la via del gol. La squadra di Pioli resta prima con 68 punti, ma l'Inter – che ha rosicchiato quattro punti in due partite – è ormai a due lunghezze dai cugini, e con una partita da recuperare. Tra i match pomeridiani, crollo del Napoli, battuto 3-2 dalla Fiorentina al Maradona. La Roma fatica all'Olimpico, ma supera in rimonta 2-1 la Salernitana. L'Atalanta, con la testa all'Europa League, cede 2-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Stasera il turno si chiude con Bologna-Sampdoria.