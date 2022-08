Serie A, 1-1 tra Juventus e Roma

Ieri sera quattro anticipi della 3a giornata di serie A: all'Allianz Stadium la Juventus chiude sull'1-1 la sfida con la Roma. Buon primo tempo dei bianconeri subito il gol con Vlahovic. Nella ripresa la rete di Abraham. Pareggiano anche Spezia-Sassuolo 2-2. Il Milan batte in casa il Bologna 2-0 grazie a Leao e Giroud: i rossoneri salgono a sette punti in classifica raggiungendo in vetta la Roma, la Lazio e il Torino che ha superato in trasferta allo Zini la Cremonese 2-1. Oggi in campo Fiorentina-Napoli, Verona-Atalanta, Salernitana-Sampdoria e Lecce-Empoli.