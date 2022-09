Serie A, 2-2 thriller tra Juve e Salernitana

L'Atalanta ha pareggiato 1-1 con la Cremonese nel match valido per la sesta giornata di serie A, agganciando Milan e Napoli in vetta alla classifica. All'Udinese la vittoria per 3-1 in casa del Sassuolo. Finale thriller invece per la Juventus, che ha rimontato la Salernitana e ha chiuso sul 2-2 dopo essere stata sotto di due gol. Allo Stadium nel finale rissa in campo, con diversi espulsi, e il gol vittoria di Milik annullato per fuorigioco tra le polemiche. Chiude il turno questa sera alle 20.45 il match tra Empoli e Roma.