Serie A, bene Napoli e Milan. Stasera Roma-Lazio e Juve-Inter

Emozioni e spettacolo negli anticipi del sabato della 13esima giornata di Serie A. Il Napoli centra la nona vittoria di fila superando 2-1 in rimonta a Bergamo un'ottima Atalanta. Per gli azzurri in rete Osimhen e Elmas. La squadra di Spalletti consolida il primato in classifica allungando a sei punti il vantaggio sulla seconda, il Milan, che a San Siro ha sofferto più del previsto, battendo 2-1 lo Spezia solo nei minuti finali. Oggi le ultime cinque partite. Apre Bologna-Torino. Alle 15 si prosegue con Samp-Fiorentina e Monza-Verona. In serata i big match. Alle 18 il derby della capitale Roma-Lazio, alle 20.45 il derby d'Italia Juventus-Inter.