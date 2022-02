Frenata per le prime della classifica negli anticipi della 27esima giornata di Serie A: la capolista Milan ha pareggiato 1-1 a San Siro contro l'Udinese. Vantaggio firmato da Leao al 29, pareggio nella ripresa di Udogie. Stop anche per l'Inter che non va, invece, oltre lo 0-0 in casa del Genoa. Oggi altre tre gare: in campo Salernitana-Bologna, Empoli-Juventus e Sassuolo-Fiorentina.