Serie A: i tifosi dell'Inter non perdonano Lukaku: «Sei scappato»

Niente pace tra i tifosi dell'Inter e Lukaku dopo l'intervista in cui l'attaccante belga ora al Chelsea ha chiesto scusa ai nerazzurri per aver chiesto la cessione all'improvviso questa estate. A San Siro è spuntata la dura replica degli ultrà contro il bomber: «Non conta chi con la pioggia scappa, conta chi nella tempesta resta», si legge sullo striscione. Intanto anche l'Inter deve fare i conti con il Covid. Tre i contagiati tra cui Edin Dzeko oltre a Satriano e Cordaz. Sono già tutti in isolamento. Il numero 9 bosniaco sarà quindi costretto a saltare la gara del 6 gennaio al Dall'Ara contro il Bologna, primo match del nuovo anno.