Serie A, il derby d'Italia va alla Juve

La Juventus rialza la testa e lo fa proprio contro gli storici i rivali dell'Inter. Il derby d'Italia dello Stadium finisce con la vittoria per 2-0 dei bianconeri grazie alle reti nella ripresa di Rabiot e Fagioli. La squadra di allegri così in classifica scavalca i nerazzurri e sale al quinto posto. Va invece alla Lazio il derby della capitale. I biancocelesti, ora terzi della classe, hanno battuto la Roma per 1-0 grazie a un gol di Felipe Anderson con la complicità del difensore giallorosso Ibanez. E oggi a Nyon i i sorteggi degli ottavi di Champions League, con Napoli, Milan e Inter che attendono di conoscere gli avversari. Dall'urna anche le sfide per playoff di Conference e Europa League per Lazio, Roma e Juve