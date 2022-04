Serie A, il Milan frena la corsa scudetto: solo 0-0 col Bologna

Un Milan spuntato non va oltre lo 0-0 in casa con il Bologna, nel posticipo della 31/a giornata di Serie A, lasciando per strada due punti pesantissimi in ottica scudetto. Non è bastata ai rossoneri la spinta dei 60mila del Meazza: 33 tiri verso la porta, tante occasioni, ma è sempre mancato il guizzo decisivo per sbloccare il risultato. Il risultato di San Siro consente agli uomini di Pioli di riportarsi comunque da soli al comando della classifica, ma con un solo punto di vantaggio sul Napoli e quattro sull'Inter, che deve però recuperare ancora una gara proprio contro i felsinei.