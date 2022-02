Serie A, il Milan torna in vetta alla classifica

Dopo la 25esima giornata di Serie A c'è di nuovo il Milan in vetta alla classifica. I rossoneri, con il successo sulla Sampdoria per uno a zero firmato da Leao, riassaporano il primato in solitaria, grazie al concomitante pareggio di sabato tra Napoli e Inter. Ora la squadra di Pioli ha un punto di vantaggio su quella di Inzaghi, anche se i nerazzurri hanno una partita in meno. Ieri è finito 1-1 il posticipo tra Atalanta e Juventus, con il pareggio dei bianconeri in pieno recupero e qualche polemica sull'arbitraggio. Tra gli altri match, 2-2 tra Sassuolo e Roma. Stasera il turno si chiude con Spezia-Fiorentina.