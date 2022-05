Serie A, il Milan torna in vetta alla classifica

(Lapresse) Missione compiuta per il Milan: i rossoneri vincono 3-1 in rimonta a Verona e riconquistano la vetta della classifica. Scaligeri in vantaggio con Faraoni, poi una doppietta di Tonali e il sigillo finale di Florenzi. La squadra di Pioli ha due punti di vantaggio sull'Inter a due giornate dal termine del campionato. Al Milan servono 4 punti nelle prossime due gare - con Atalanta in casa e Sassuolo in trasferta - per cucirsi il tricolore. Tutto ancora aperto in chiave salvezza, con il Cagliari che pareggia 1-1 a Salerno al 99mo. Stasera si completa la 36ma di serie A con il match del Franchi tra Fiorentina e Roma.