Serie A, il Milan vince ancora ed è sempre più primo

Il Milan batte l'Empoli 1-0 in uno degli anticipi della 29esima giornata di Serie A ed è sempre più primo in classifica. A San Siro, ai rossoneri basta un gol di Kalulu per regolare i toscani. Ora la squadra di Pioli comanda la classifica con 63 punti. In precedenza la Juve aveva sconfitto 3-1 la Samp a Marassi. Oggi altri cinque match, tra cui spiccano Verona-Napoli, Udinese-Roma e il posticipo Torino-Inter. I nerazzurri, tra l'altro, devono ancora recuperare il match contro il Bologna. Domani il turno chiude con Lazio-Venezia.