Serie A, il Napoli frena con la Roma: la vetta si allontana

Il Napoli fallisce l'aggancio all'Inter ed è terzo in classifica a - 4 dal Milan capolista. Ieri i partenopei sono stati fermati sull'1-1 al Maradona dalla Roma nel posticipo di Pasquetta della 33esima giornata di Serie A. Padroni di casa in vantaggio nel primo tempo con Insigne su rigore. Il pareggio di El Shaarawy arriva al 91’. Nell'altra gara sconfitta casalinga per l'Atalanta, che perde 1-2 contro l'Hellas Verona. E stasera alle 21, a San Siro, la super sfida tra Inter e Milan, ritorno della semifinale di Coppa Italia. All'andata terminò 0-0. Domani sera Juventus-Fiorentina.