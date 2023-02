Serie A, Inter e Milan ok negli anticipi

EMBED

(LaPresse) Successi per Inter e Milan negli anticipi di ieri della ventitreesima di serie A. Nella gara serale i nerazzurri consolidano il secondo posto in classifica alle spalle del Napoli battendo 3-1 l'Udinese. Per i ragazzi di Simone Inzaghi a segno Lukaku su rigore, Mkhitaryan e Lautaro Martinez. Ai rossoneri invece basta un gol di Messias per passare 1-0 sul campo del Monza di Berlusconi. Nel primo anticipo di ieri Samp-Bologna 1-2. Oggi si riparte con Atalanta-Lecce alle 12.30. A seguire Fiorentina-Empoli, Salernitana-Lazio, Spezia-Juve e il match serale Roma-Verona.