Serie A: Juve ko, l'Inter torna a sognare

(Lapresse) L'Inter mette ko la Juventus e si rilancia per la lotta scudetto. Ieri sera, all'Allianz Stadium, i nerazzurri hanno sconfitto i bianconeri 1-0 grazie a un contestato rigore di Calhanoglu nel finale del primo tempo. Polemiche per l'arbitraggio di Irrati. L'Inter – che deve ancora recuperare il match contro il Bologna – si riporta a tre punti dal Milan capolista, impegnato stasera a San Siro proprio contro i felsinei. Ieri importante vittoria anche per il Napoli, che ha superato 3-1 l'Atalanta a Bergamo, agganciando momentaneamente i rossoneri in vetta alla classifica.