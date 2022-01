Serie A: l'Inter vince e torna in vetta

(LaPresse) L'Inter di Inzaghi ha battuto la Lazio per 2-1 ritrovando il comando della classifica, davanti al Milan che si è invece imposto per 3-0 sul campo del Venezia. Vittorie pesanti in chiave Champions anche per il Napoli, che batte la Samp per 1-0, e per l'Atalanta, che travolge l'Udinese con un 6-2. Spettacolo e follia all'Olimpico: la Roma va in vantaggio 3-1 sulla Juventus, poi si fa rimontare e superare concedendo 3 reti ai torinesi in 7 minuti di gioco, fallendo, nel finale, il rigore del possibile 4-4, parato da Szczęsny a Pellegrini.